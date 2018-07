The Walking Dead: Die letzte Staffel – Comic-Con Teaser

Am 14. August erscheint die erste Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel. Erste Spielszenen könnt ihr euch schon jetzt anschauen. Telltale Games hat einen Comic-Con Teaser veröffentlicht, indem ihr unter anderen Clementine seht. Im Rahmen der San Diego Comic-Con wird der Entwickler eine Live-Gameplay-Demo aufzeichnen, die ihr ab dem 20. Juli um 17:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Telltale Games findet.

The Walking Dead: Die letzte Staffel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Später im Jahr folgt eine Veröffentlichung für Nintendo Switch. Bestellt ihr für die PlayStation 4 oder die Xbox One vor, erhaltet ihr die The Walking Dead: The Telltale Series Collection als Bonus. Diese bietet Zugang zu allen 19 bisher veröffentlichten Episoden.

In der letzten Staffel erlebt ihr eine Clementine, die zu einer unerbittlichen und entschlossenen Überlebenden geworden ist. Sie tritt das letzte Kapitel ihrer Reise an. Nach Jahren ohne Heimat erhält sie nun die Chance, in einer abgelegenen Schule ein Zuhause zu finden. Um es zu beschützen, sind Opfer nötig. Gelingt es Clementine, zur Anführerin zu werden und AJ im Auge zu behalten?

Quelle: Telltale Games Pressemitteilung

Bildquelle: Telltale Games