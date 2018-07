Xbox auf der gamescom 2018 mit Inside Xbox und FanFest

Die E3 ist Geschichte und die gamscom 2018 rückt näher. Nächsten Monat öffnet die beliebte Messe ihre Türen. Mit dabei: Microsoft. Das Unternehmen reist mit brandneuer Xbox-Hardware und 25 Spielen im Gepäck nach Köln. Was Xbox-Fans erwartet, erfahrt ihr unten.

Inside Xbox

Am 21. August startet um 16:30 Uhr eine spezielle Episode von Inside Xbox. Das Videoformat widmet sich diversen Neuigkeiten, neuer Hardware und einigen Überraschungen. Die Show könnt ihr via Mixer, Twitch, YouTube, Twitter oder Facebook verfolgen.

Xbox FanFest

Das beliebte Xbox FanFest kehrt ebenfalls zurück. Auf dem Rhein wird die Xbox Community gefeiert. Euch erwartet eine Nacht voller Überraschungen. In Kürze sollen weitere Details bekannt werden. Zum Beispiel, wie ihr an eines der begehrten Tickets kommt.

Xbox Stand

In Hallo 8 (Eingang Nord) wird der Xbox-Stand der gamescom zu finden sein. Dort erwarten euch 25 Spiele quer durch alle möglichen Genres. Egal ob das rasante Forza Horizon 4 oder das berührende Ori and the Will of the Wisps – am Xbox Stand ist für jeden etwas dabei.

Windows Gaming Area

Nach fünf Jahren Auszeit kehrt Windows mit einem eigenen Stand zurück auf die gamescom. In Halle 8.1 Stand B040 wird euch High-End-Gaming präsentiert. Außerdem werden neue Technologien und Windows Mixed Reality zu sehen sein. Folgende Partner sind Teil der Windows Gaming Area:

Dell mit Alienware

BoostBoxx by CSL

CyberpowerPC

Erazer Medion

One.de

Razer

Mixer-Booth

Über den Livestreaming-Service Mixer wird die HypeZone ausgestrahlt. Vor Ort könnt ihr Teil des LIVE-Erlebnis werden und mit anderen Spielern um den Sieg kämpfen. Als Belohnung winken diverse Preise.

Xbox Official Gear Shop

Xbox und Game Legends präsentieren den Xbox Official Gear Shop in der Fanshop-Arena. Dort könnt ihr exklusive Kleidungs- und Sammlerstücke erwerben. Vertretene Franchises sind unter anderem Halo, PUBG und Gears of War.

Ihr könnt nicht zur diesjährigen gamescom fahren? Xbox wird in diesem Jahr auch auf der Game City und der Zurich Game Show vertreten sein. Weitere Informationen folgen.

Quelle: Xbox Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft