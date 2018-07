Mario Kart 8 Deluxe: Update lässt Link in Reckengewand schlüpfen

Erst kürzlich ließ Nintendo verlauten, dass das Spiel Mario Kart 8 Deluxe auch künftig mit Updates versorgt wird. Nun ließ man Taten folgen. Dank dem neuesten Softwareupdate könnt ihr Link nun auch im Reckengewand die Rennstrecken unsicher machen lassen. Damit aber nicht genug. Mit dem Update gibt es auch einige neue Einzelteile, mit denen ihr eure Karts optisch verändern könnt. Mit Parasegel und Antik-Reifen dürft ihr euren fahrbaren Untersatz ganz im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gestalten.

Während ihr das neue Mario Kart 8 Deluxe Update installiert, könnt ihr schon einmal einen Blick auf die neuen Inhalte werfen. Nintendo zeigt diese in einem neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Gefallen euch die neuen Bauteile und das Gewand?

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo