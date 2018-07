Capcom: Devil May Cry 5 und Resident Evil 2 auf der gamescom spielbar

Werdet ihr in diesem Jahr auf der gamescom sein? Wenn könnt ihr am Stand von Capcom das Actionspiel Devil May Cry 5 und den Surival-Horror-Klassiker Resident Evil 2 anspielen. Spieler haben so erstmals die Möglichkeit, eine Vorabversion von Devil May Cry 5 zu zocken. Resident Evil 2 ist erstmals auf einem Event in Europa spielbar.

Devil May Cry 5 führt die Saga der Söhne Spardas fort. Wie geht der Kampf um Gut und Böse weiter? In Devil May Cry 5 ist die Bedrohung durch dämonische Kräfte in Vergessenheit geraten. Plötzlich schlagen die Samen des Dämonenbaums Wurzeln in Red Grave City. Der junge Dämonenjäger Nero wird auf den Vorfall aufmerksam und macht sich mit seiner Verbündeten Nico auf den Weg in die Stadt. Dort versucht er den Ursprung der Vorfälle zu erkunden.

In Resident Evil 2 finden der Polizist Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield in Raccoon City zueinander. Es gibt zwei separat spielbare Kampagnen, wodurch ihr die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erleben könnt.

Quelle: Capcom Pressemitteilung

Bildquelle: Capcom