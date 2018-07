Stardew Valley Multiplayer Trailer, Release Anfang August

In Kürze ist der Stardew Valley Mutliplayer für PC, Mac und Linux verfügbar. Ab dem 1. August könnt ihr mit euren Freunden spielen. Bisher war dies nur über eine Beta möglich. Konsolenspieler müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. In Kürze soll es zum Multiplayer der Konsolenversionen Neuigkeiten geben. Vermutlich lässt der Mehrspieler auch auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One nicht mehr lang auf sich warten.

ConcernedApe hat nicht nur den Releasetermin für den Stardew Valley Multiplayer verkündet, sondern auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch wie gewohnt unten ansehen. Werdet ihr mit euren Freunden den Multiplayer unsicher machen?

Quelle: ConcernedApe

Bildquelle: ConcernedApe