League of Legends: 3.000 Zuschauer zum Offline-Finale erwartet

Am 29. Juli findet in der Arena in Berlin-Treptow das Finale der Premier Tour statt. League of Legends Teams aus dem deutschsprachigen Raum sind live vor Ort und kämpfen um ein fünfstelliges Preisgeld und die Teilnahme an den European Masters. Bis zu 3.000 Besucher werden bei dem Live-Erlebnis erwartet.

Das King of Spandau-Turnier wird ebenfalls an diesem Tag stattfinden. Die deutsche Community stellt dabei ihr Können unter Beweis und tritt im Qualifier gegen das Team Spandauer Inferno an.

Als Moderator tritt YouTuber Maximilian „HandofBlood“ Knabe auf, der zum letzten Mal als Mitglied von Summoner’s Inn zu sehen sein wird. Freuen dürft ihr euch zudem auf Showmaster Pascal „KrokettenKalle“ Becker, Maxim Markow, Nico „Sola“ Linke, Jona „Johnny“ Schmitt, Niklas „BehaartmitBart“ Eigen, Christian „EisohneWaffel“ Thamm und Maurice „Mori“ Lange. Sie werden die Matches kommentieren und für euch analysieren. Unten seht ihr den zeitlichen Ablauf.

Wenn ihr Interesse an dem Event habt, könnt ihr über Eventbride Tickets erwerben. Tickets gibt es ab 18,75 Euro.

Quelle: Freak4U Gaming

Bildquelle: Riot Games