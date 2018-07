Shadow of the Tomb Raider – Welcome to Paititi Gameplay Video

Square Enix hat ein neues Shadow of the Tomb Raider Video veröffentlicht. Der Clip hat eine Laufzeit von fast zehn Minuten und trägt den Namen „Welcome to Paititi“. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus dem Spiel. Im Video trifft Lara auf eine Zivilisation, die noch nicht mit moderner Kultur in Berührung kam. Die Menschen tragen einfache Kleidung und leben in simplen Behausungen. In Körben werden Obst und Gemüse gelagert.

Unten könnt ihr euch das neue Shadow of the Tomb Raider Gameplay ansehen. Ab dem 14. September dürft ihr Paititi selbst einen Besuch abstatten. Das Spiel erscheint an diesem Tag für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix