The Walking Dead: Die letzte Staffel – 15 Minuten Spielszenen

Am Wochenende war Telltale Games zu Gast auf der San Diego Comic-Con. Dabei hat der Entwickler die ersten 15 Minuten von The Walking Dead: Die letzte Staffel gezeigt. Das Gameplay könnt ihr euch unten ansehen. Ab dem 14. August dürft ihr dann selbst in die Rolle von Clementine schlüpfen. Das Spiel wird zunächst für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Später im Jahr folgt eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch.

Ihr könnt außerdem einen ersten Eindruck von der deutschen Sprachausgabe gewinnen. Dafür steht euch der folgende Teaser zur Verfügung.

Quelle: Telltale Games

Bildquelle: Telltale Games