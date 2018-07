Shadow of the Tomb Raider – Goldstatus erreicht

Eidos Montreal hat heute verkündet, dass das Spiel Shadow of the Tomb Raider den Goldstatus erreicht hat. Das Spiel ist also fertig und kann nun in Produktion gehen. Der Veröffentlichung am 14. September steht damit nichts mehr im Weg.

Shadow of the Tomb Raider wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Möchtet ihr schon jetzt einen Blick auf das Spiel werfen? Die Entwickler haben erst gestern ein neues Video veröffentlicht, in dem Gameplay gezeigt wird. Das Video zeigt unter anderem den Ort Paititi und Lara, die Rätsel löst. Hier könnt ihr das Video nachholen, wenn ihr es gestern verpasst habt. Werdet ihr im September in die Rolle von Lara Croft schlüpfen?

Shadow of the Tomb Raider has gone gold! Lara’s defining moment is out of @EidosMontreal’s hard-working hands & on its way to manufacturing. Shadow of the Tomb Raider will be available for the Xbox One, PlayStation 4, and Windows PC/Steam on September 14. pic.twitter.com/6XTwzuMVnP

— Tomb Raider (@tombraider) 24. Juli 2018