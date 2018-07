Banner Saga Trilogy: Bonus Edition für PS4 und Xbox One erhältlich

Nachdem nun mit The Banner Saga 3 das Finale der Banner Saga Trilogie erschienen ist, gibt es ab heute auch die Banner Saga Trilogy: Bonus Edition. Diese beinhaltet alle drei Spiele und einige interessante Extras. Ein exklusives Mini-Artbook zeigt die Kunst des Spiels, während der Best-of-Soundtrack mit Werken von Austin Wintorys eure Ohren verwöhnt. Ein Poster und das Ingame-Objekt Horn von Lichbaen runden das Gesamtpaket ab.

Nach gut vier Jahren endet mit The Banner Saga 3 eine aufregende Reise, die 2014 begann. Das Taktik-Rollenspiel hat seitdem zahlreiche Fans in aller Welt gefunden und ihnen aufregende Abenteuer geboten. Die Story der Reihe erzählt die Geschichte der Dredge. Die kriegerische Rasse hält nur wenig von den Menschen. Ihr Anführer Bellower zettelt einen Krieg an. Eine mutige Karawane leistet Widerstand und muss dabei immer wieder Entscheidungen fällen, die deren Schicksal bestimmen. Werdet ihr euch dem Schicksal stellen?

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Stoic Studios