Monster Hunter: World – Gameplay der PC-Version mit maximalen Settings

Monster Hunter: World erscheint kommenden Monat endlich auch für den PC. Der bekannte YouTuber Arekkz Gaming kann schon jetzt spielen und zeigt in einem Video Monster Hunter: World Gameplay der PC-Version. Das Spiel läuft bei ihm mit maximalen Settings. In seinem Rechner sind 32 Gigabyte RAM, ein Intel Core i9-7900X und eine GTX 1080ti verbaut.

Natürlich werdet ihr nicht eine solch leistungsstarke Hardware benötigen, um die PC-Version des Spiels zocken zu können. Sofern ihr mit höchsten Grafikeinstellungen zocken wollt, ist aber wohl ein recht starker Rechner nötig. Im Internet häufen sich derzeit Diskussionen darüber, da einige Spieler bereits die PC-Version haben. Es dürften also nur wenige Gamer das Spiel am PC in all seiner Pracht genießen können.

Quelle: YouTube Arekkz Gaming

Bildquelle: Capcom