Salt and Sanctuary erscheint Anfang August für Nintendo Switch

Am 2. August erscheint Salt and Sanctuary für die Nintendo Switch. Das handgezeichnete Spiel wurde von Dark Souls inspiriert, ist allerdings ein 2D Plattformer. Euch stehen etliche Charakterbuilds, Waffen, Zauber und zur Verfügung. Mit denen stellt ihr euch 20 Bossen entgegen. Wenn ihr eine noch knackigere Herausforderung sucht, könnt ihr euch am New Game+ versuchen. Außerdem warten spezielle Modi auf euch. Dank verschiedenen Enden, lohnen sich mehrere Spieldurchgänge.

Ihr schlüpft in Salt and Sanctuary in die Rolle von Saltborn. Der Protagonist erleidet Schiffbruch und strandet auf einer trostlosen und ausgesprochen tödlichen Insel. Welches Geheimnis verbirgt die Insel?

