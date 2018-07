Nintendo Labo Fahrzeug-Set erscheint im September

Gefällt euch Nintendo Labo so gut wie mir? Dann dürft ihr euch auf das kommende Nintendo Labo Fahrzeug-Set freuen. Dieses wird ab dem 14. September erhältlich sein. Das neue Set beinhaltet unter anderem ein Auto, ein U-Boot, ein Flugzeug und Pedale. Eine passende Software liegt ebenfalls bei. Im Ankündigungstrailer könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Toy-Con werfen. Dort ist auch zu sehen, wie ihr eure gebastelten Toy-Con dann zum Spielen benutzen könnt.

Mit dem Nintendo Labo Fahrzeug-Set erhaltet ihr auch zwei Schlüssel. Diese sind dafür da, um in die Fahrzeuge gesteckt zu werden. So könnt ihr dann mit U-Boot, Auto oder Flugzeug eine Reihe von Spielen und Aktivitäten nutzen. Dabei könnt ihr zwischen den Fahrzeugen wechseln, was auch im Trailer gezeigt wird.

Hier könnt ihr sehen, was im Nintendo Labo Fahrzeug-Set enthalten ist. Ich habe mir bereits die beiden ersten Labo Sets angesehen und berichte in einem ausführlichen Review, ob die kreative Spielidee von Nintendo Spaß bringt.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung

Bildquelle: Nintendo