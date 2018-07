Nintendo Switch: Neue Verkaufszahlen zu Hardware und Software

Nintendo hat einen neuen Geschäftsbericht veröffentlicht. Dank dem gibt es neue Verkaufszahlen zu Hardware und Software. Die Nintendo Switch wurde inzwischen 19,67 Millionen Mal verkauft. Demnach gingen im letzten Quartal 1,88 Millionen Konsolen über die Ladentheke.

Auch die Software Verkaufszahlen können sich sehen lassen. Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe wurden mehr als zehn Millionen Mal verkauft. The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat diesen Meilenstein noch nicht knacken können, ist aber nah dran. Erst kürzlich erschienene Produkte wie Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Nintendo Labo und Mario Tennis Aces schlagen sich gut. Nintendo Labo kommt auf 1,39 Millionen verkaufte Einheiten. Diese Zahl umfasst alle bisher erhältlichen Labo-Sets. Weitere Nintendo Switch Software Verkaufszahlen könnt ihr der folgenden Liste entnehmen.

Super Mario Odyssey – 11,17 Millionen

Mario Kart 8 Deluxe – 10,35 Millionen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 9,32 Millionen

Splatoon 2 – 6,76 Millionen

1-2 Switch – 2,45 Millionen

ARMS – 2,01 Millionen

Kirby: Star Allies – 1,89 Millionen

Xenoblade Chronicles 2 – 1,42 Millionen

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 1,40 Millionen

Mario Tennis Aces – 1,38 Millionen

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo