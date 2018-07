Xbox One & Xbox 360: Deals With Gold und Spotlight Sale KW 31

Die Deals With Gold sind zurück mit neuen Angeboten. Besitzer einer Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft dürfen sich unter anderem über einen Rabatt für Styx: Shards of Darkness und Street Fighter IV freuen.

Im Spotlight-Sale gibt hingegen Futter für MMO-Fans. Wer noch auf der Suche nach der neuesten Erweiterung für The Elder Scrolls Online ist, kann bei Summerset jetzt mit 25% Rabatt zuschlagen. Darüber hinaus gibt es auch für die Xbox One X optimierte Kost wie DOOM oder The Evil Within 2.

Doch damit nicht genug. Wie bereits im Vorfeld von EA angekündigt, gibt es diverse Erweiterungen für Battlefield 1 und Battlefield 4 kostenlos zum Download. Weitere kostenlose DLCs folgen die nächsten Wochen.

Übersicht Deals With Gold KW 31

Xbox Spotlight Sale KW 31

Quelle: Major Nelson