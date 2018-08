Forza Horizon 4: Ein Blick auf den Frühling und Edinburgh

Der vierte und letzte große Forza Horizon 4 Livestream wurde gestern Abend ausgestrahlt. Dieses Mal stand als Jahreszeit der Frühling im Fokus. Darüber hinaus haben uns die Entwickler auf eine Spritztour nach Edinburgh mitgenommen. Unten findet ihr eine Aufzeichnung vom Stream. Wie gewohnt habe ich zudem einige Informationen für euch zusammengefasst.

Der Frühling beschert uns eine Spielwelt, die von vielen saftigen Grüntönen beherrscht wird. Außerdem sorgen bunte Blumen für Farbtupfer. Demonstriert wurde dies unter anderem in einem Wald. Wälder sind bekanntlich nicht die besten Orte, um zu fahren. In Forza Horizon 4 wird dies allerdings einfacher sein. Tatsächlich haben die Bäume im Stream einen recht großen Abstand.

Das Spiel wird sechs Radiostationen bieten: Block Party, Bass Arena, Pulse, XS, Timeless und Hospital. Bei den DJs wird es sowohl einige bekannte DJs geben als auch Neuzugänge. Leider gibt es noch keine Trackliste. Welche Songs es in das Spiel schaffen, erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Multiplayer-Fans ist der Blick auf Team Adventure spannend gewesen. Der Name verrät bereits, was Programm ist – es wird teambasiert gespielt. Gezeigt wurde unter anderem ein Team-Rennen. Dabei entscheiden die Teampunkte, welches Team am Ende gewinnt. Der Erstplatzierte erhält einen Bonus. Jeder Spieler, der es ins Ziel schafft, fährt Punkte für sein Team ein. Spieler können mit ihrem Verhalten dem eigenen Team schaden. Daher ist Vorsicht gefragt. Teamrennen gibt es auch ohne Checkpoints. Es steht dabei jedem Fahrer frei, wie er zum Ziel kommt. Bei Survival gibt es ein Team Zombies und ein Team Survivors. Die Zombies haben das Ziel, alle Survivors zu treffen. Diese müssen zur selben Zeit infiziert sein. Fährt ein infizierter Survivor in einen Teammitspieler, wird er geheilt.

Einer der Forza Horizon 4 Livestream Höhepunkte war zweifelsohne Edinburgh. Das virtuelle Abbild der Stadt stellt in den Schatten, was wir aus den Vorgängern kennen. Die Entwickler haben sich viel Mühe gegeben, um historische und bekannte Gebäude nachzubilden. Die Stadt macht nicht nur bei Tag eine gute Figur. Auch bei Nacht verzaubert Edinburgh. Dies ist vor allem der tollen Beleuchtung zu verdanken.

Am Ende des Livestreams wurden noch einmal die Jahreszeiten gezeigt, was einen guten Vergleich möglich macht.

Quelle: Turn10 Livestream

Bildquelle: Turn10 Studios