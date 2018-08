Yakuza 6: The Song of Life erscheint wohl auch für PC

Geschäftsberichte sind nicht gerade die spannendste Lektüre. Nichtsdestotrotz verbergen sich darin bisweilen einige interessante Informationen für uns Gamer. Kürzlich legte SEGA einen neuen Bericht vor – in dem Yakuza 6: The Song of Life für PC gelistet wird. Dabei dürfte es sich wohl kaum um ein Versehen handeln.

Abwegig ist dieser Gedanke nicht. Erst kürzlich feierte die Yakuza-Reihe mit Yakuza 0 ihr Debüt auf dem PC. Japanische Unternehmen haben die Plattform vor einigen Jahren für sich (wieder) entdeckt und veröffentlichen seitdem vermehrt Spiele via Steam. Auch SEGA hat zuletzt einige beliebte Games über die Plattform von Valve auf den PC gebracht und hatte damit Erfolg. Daher fällt es nicht schwer zu glauben, dass das Spiel Yakuza 6: The Song of Life ebenfalls den Weg auf den PC findet. Würdet ihr euch das Spiel dort holen? Ich habe mir bereits die PlayStation 4-Version angesehen und kann euch das Spiel empfehlen.

Quelle: Siliconera

Bildquelle SEGA