Der aktuelle Forza Horizon 3 #Forzathon gehört zu den schwersten, die wir in letzter Zeit spielen durften. Obendrein bieten die neuen Aufgaben viel Abwechslung. Anfänger müssen dafür unter Umständen etwas Geduld aufbringen und Zeit einplanen. Fassrollen und Ebisu kann für einige Spieler eine echte Herausforderung werden. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 31 – Rennrage liefert ein paar Tipps, damit ihr nicht mit aufgebrauchtem Nervenvorrat ins Wochenende starten müsst.

Glücksflieger

Die erste Aufgabe verlangt gleich einiges an Geduld und Gefühl für das Steuer. Ihr sollt satte 10 Ebisu-Style-Fähigkeiten machen. Für Anfänger ein harter Brocken. Was ist überhaupt Ebisu-Style? Ihr müsst Sprung und Drift kombinieren – wobei beides mindestens großartig sein muss. Dafür solltet ihr ein leistungsstarkes Fahrzeug haben, welches ihr gut im Griff habt. Fahrt in die Dünen und nutzt die flacheren Erhöhungen. Driftet diese hinauf und achtet auf euren Winkel – da ihr anschließend einen Sprung machen müsst. Wichtig ist, diese beiden Fähigkeiten ohne Unterbrechung zu kombinieren. Achtet daher genau, wo ihr springt. Erwischt ihr einen Busch und macht eine Zerstörungs-Fähigkeit, ist Ebisu hinüber. Dies gilt auch für alle anderen Fähigkeiten.

Wenn ihr neu im Spiel seid und noch nie Ebisu-Style-Fähigkeiten bewusst gemacht habt, solltet ihr einiges an Zeit und Geduld mitbringen. Es braucht einige Versuche, bis ihr den Dreh raus habt und das Gefühl für Driftwinkel und Absprung erlangt. Gebt nicht auf und versucht es weiter. Ebisu sind mit die schwersten Fähigkeiten im Spiel und es ist es normal, diese nicht auf Anhieb zu meistern.

Eure Belohnung: Lamborghini Huracan Horizon Edition

Schneller Hengst

Nach dem harten Einstieg wird es leichter. Ihr sollt in einem Lamborghini ein beliebiges Rennen gewinnen. Sucht euch aus, worauf ihr Lust habt.

Eure Belohnung: 3 Lose

Die Welt steht Kopf

Nach der Verschnaufpause wird es wieder härter. Ihr sollt nun fünf Fassrollen machen. Dafür müsst ihr einen guten Ort für einen Sprung haben. Zum Beispiel eines der zahlreichen Gefahrenschilder. Eine ganz simple Variante, die auch Anfängern gelingt, habe ich vor einer Weile für ein anderes Event aufgezeichnet. Damit werden Fassrollen zum Kinderspiel – auch wenn es vielleicht nicht die optisch beeindruckendsten sind.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Schwere Hacken

Zu guter Letzt wird es wieder einfacher. Zum Abschluss verlangt der #Forzathon 10 Bleifuß-Fähigkeiten, wofür ihr eine gerade Strecke zur Hilfe nehmen könnt. Ihr müsst einen Burnout machen und binnen 35 Sekunden eine Geschwindigkeits-Fähigkeit anhängen. Einen Burnout macht ihr, indem ihr die Handbremse zieht und wenn ihr beinahe im Stand ankommt Vollgas gebt. Die Reifen sollten durchdrehen. Nun nur noch weiter Gas geben und rasch an Geschwindigkeit gewinnen, damit es eine Geschwindigkeits-Fähigkeit gibt. Stabilitätskontrolle sollte dafür deaktiviert werden. Außerdem empfiehlt sich ein Wagen mit viel Power – wie der Lamborghini, den ihr gewinnen könnt.

Ihr könnt übrigens alle Aufgaben beim Flughafen erledigen – wenn euch dort die Fassrollen gelingen.

Eure Belohnung: 40.000 Credits

Geschafft! Wenn ihr euch durch den aktuellen #Forzathon gespielt habt, habt ihr einen der schwersten überhaupt gemeistert. Glückwunsch! Wenn ihr neu im Spiel seid, sei an dieser Stelle noch einmal auf Geduld verwiesen. Ihr habt bis kommenden Freitag Zeit, um die Aufgaben zu erledigen. Es gibt also keinen Grund zur Eile.

