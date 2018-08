Shadow of the Tomb Raider: Deadly Tombs Trailer

In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft wieder einige Gräber aufsuchen und erkunden. Einige dieser nicht ganz ungefährlichen Grabstätten zeigt der neueste Trailer, der passenderweise auf den Namen „Deadly Tombs“ hört. Im Video seht ihr Lara bei der Erkundung von Gräbern. Am Ende des Videos stößt sie auf ein gewaltiges Schiff. Welche Schätze wohl im Inneren verborgen sind?

Ab dem 14. September dürfen wir in uralten Gräben auf Schatzsuche gehen. Das Spiel Shadow of the Tomb Raider wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Freut ihr euch auf das neue Abenteuer mit Lara?

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix