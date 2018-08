Yoku’s Island Express: Kostenlose Demo für PC und Konsolen

In den letzten Monaten sorgte ein kleines Spiel für große Begeisterung. Yoku’s Island Express konnte zahlreiche Herzen im Sturm erobern. Dies liegt vermutlich nicht zuletzt an der liebevoll gestalteten Spielwelt. Das Highlight ist aber zweifelsohne das außergewöhnliche Gameplay. Das Spiel verbindet Pinball und Metroidvania geschickt miteinander. Dadurch bietet das Game ein einzigartiges Spielgefühl, womit es bei vielen Spielern punkten kann.

Wenn Yoku’s Island Express bisher an euch vorbeigegangen ist, könnt ihr euer Versäumnis nun nachholen. Für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One steht nun eine kostenlose Demo zur Verfügung. Ich habe mir das Spiel bereits zum Launch angesehen und berichte in meinem Review von meinen Erlebnissen.

Quelle: Team17 Pressemitteilung

Bildquelle: Team17