Bravely Default: Twitter-Account heißt nun Bravely ◯◯◯◯◯ – neues Spiel?

Der Bravely Default Twitter-Account wurde kürzlich umbenannt – in Bravely ◯◯◯◯◯. In einem Tweet wird noch einmal darauf verwiesen, dass das kürzlich veröffentlichte Octopath Traveler eine Million Mal ausgeliefert wurde. Square Enix bedankt sich bei den Fans und bittet darum, gespannt in die Zukunft zu blicken. Mit dem Tweet wurde ein Bild veröffentlicht, welches zu der Bravely Default-Reihe passt.

Der Tweet und die Namensänderung sind Ausgangspunkt zahlreicher Spekulationen. Entsteht derzeit ein neues Bravely Default Spiel? Denkbar wäre auch eine Portierung der beiden ersten Games für die Nintendo Switch. Die Reihe erfreut sich großer Beliebtheit und Fans fordern schon lange eine Veröffentlichung auf der Switch. Was erhofft ihr euch – neues Spiel oder Portierungen?

Quelle: Twitter

Bildquelle: Square Enix