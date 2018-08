Dead or Alive 6: Hitomi und Leifang werden vermutlich auf der gamescom enthüllt

Koei Tecmo wird im Rahmen der diesjährigen gamescom wohl zwei weitere Dead or Alive 6 Charaktere vorstellen. Nachdem vergangene Woche ein brandneuer Kämpfer gezeigt wurde, dürfen wir uns auf die baldige Enthüllung zweier beliebter Kämpferinnen freuen.

Während den Dead or Alive 5: Last Round Grand Finals auf der Evo 2018 wurde ein kurzer Teaser zum Abschluss gezeigt. Dort waren die Silhouetten von Hitomi und Leifang zu sehen. Es folgte der Schriftzug Gamescom 2018. Hitomi und Leifang gehören zu den Lieblingen der Fans. Die chinesische Kämpferin Leifang ist seit Dead or Alive Teil der Kämpferriege. Hitomi ist seit Dead or Alie 3 an Bord und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Freut ihr euch auf Hitomi und Leifang?

Quelle: Gematsu

Bildquelle: Koei Tecmo