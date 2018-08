Forza Horizon 3 #Forzathon Vorschau August, September und Oktober 2018

Bis zum Release von Forza Horizon 4 müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben. Bis dahin wird uns der Vorgänger allerdings mit weiteren Events unterhalten. In der Forza Horizon 3 #Forzathon Vorschau August, September und Oktober könnt ihr schon jetzt sehen, welche Aufgaben in den kommenden Monaten auf euch zukommen werden.

10 bis 17. August 2018

Eindruck schinden, 35.000 Credits für 15 Burnouts

Die hellsten Sternchen, Porsche 911 Turbo 3.3 für den Sieg bei einem Straßenrennen

Aus dem Weg, 3 Lose für 5 abgeschlossene Kopf-an-Kopf-Rennen

Angeberei, 60.000 Erfahrungspunkte für 5 Angeber-Fähigkeiten

17. bis 24. August

Sieger über alles, 69 Camaro Super Sport Horizon Edition für den Sieg in einer Meisterschaft mit Chevrolet Camaro

Meisterschaftsvorbereitung, 3 Lose für drei Rennen in einem Retro Muscle Car

Strandkübel, 55.000 Erfahrungspunkte für die Erstellung einer Löffellisten-Herausforderung und deren Abschluss

Bis ins Ziel, 55.000 Credits für den Abschluss eines Rennens

24. bis 31. August

Was meinst ist ist auch deins, 75.000 Credits für den Abschluss einer Koop-Veranstaltung

Herz Ass, Jaguar XJ220 Horizon Edition für ein Rennen in einem A-Klasse Auto

Die Verfolger im Rückspiegel, 3 Lose für ein gewonnenes Rennen

Spüren Sie Das?, 60.000 Erfahrungspunkte für eine Drift-Berührung

31. August bis 07. September

Meine Rennwelt dreht sich um dich, 2017 Ford GT Horizon Edition für den Abschluss einer Meisterschaft

Willkommen auf dem Spielplatz, 50.000 Credits für 3 Spielplatz-Spiele

Fahrerflucht, 3 Lose für 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten

07. bis 14. September

Sammlerspielzeug, Porsche 959 für ein abgeschlossenes Online-Abenteuer

Panzerfahrer, 60.000 Credits für ein gewonnenes Rennen in einem Lancia

Meister erster Sahne, 3 Lose für eine abgeschlossene Meisterschaft im Porsche 959

Verrücktes Drehmoment, 35.000 Erfahrungspunkte für 15 Drifts

14. bis 21. September

Nettes Spielzeug, #17 XBOX Racing Ford Falcon für 3 Sterne bei einem Gefahrenschild mit einem Ford

Zehnmeilenstiefel, 55.000 Credits für 10 Känguru-Fähigkeiten

Hyper-Rennfahrer, 3 Lose für ein Rennen in einem Hypercar

Sicherer Sieg, 35.000 Credits für ein gewonnenes Rennen im #17 XBOX Racing Ford Falcon

21. bis 28. September

Verbrennungshimmel, Chevrolet Chevelle SS Horizon Edition für ein gewonnenes Rennen mit C-Klasse Auto

Starker Motorsport, 35.000 Erfahrungspunkte für ein abgeschlossenes Rennen

Pflichtgeschwindigkeit, 3 Lose für 3 abgeschlossene Blitzerzonen

Grand Tourer, 50.000 Credits für eine abgeschlossene Meisterschaft in einem Super GT

28. September bis 05. Oktober

Wieder mit dabei, Mini John Cooper Works GP Horizon Edition für eine gewonnene Meisterschaft in einem Hotroads & Customs Auto

Wie Fahrradfahren, 3 Lose für drei besiegte Rivalen

Muskelspiel, 35.000 Credits für 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten

05. bis 12. Oktober

Auf Siegeskurs, 3 Lose für eine gewonnene Meisterschaft

Frostige Begrüßung, 50.000 Erfahrungspunkte für 15 Schneemann oder Angeber-Fähigkeiten

Das Rennen muss weiter gehen, 20.000 Credits für den Abschluss eines Rennens

Aerodynamisches Genie, Bentley Continental Supersports für 10 Überholen in der Luft Fähigkeiten

12. bis 19. Oktober

Bleifuß, 35.000 Erfahrungspunkte für 10 Geschwindigkeits-Fähigkeiten

Klassenbester, 3 Lose für drei besiegte Rivalen

Ungezügelte Geschwindigkeit, 100.000 Credits für 5 abgeschlossene Rennen

Fragwürdige Taktik, Subaru #75 WRX Sti VT15r Rally für 15 Bruchlandungen

19. bis 26. Oktober

Für Sie nur das Beste, 3 Lose für ein im Mercedes A45 AMG Horizon Edition gewonnenes Rennen

Nonplusultra, Mercedes A45 AMG Horizon Edition für 3 Kopf-an-Kopf-Rennen im Mercedes

Rammbock, 45.000 Credits für 25 Zerstörungs-Fähigkeiten

Platz schaffen, 35.000 Erfahrungspunkte für 10 Holzfäller-Fähigkeiten

26. Oktober bis 02. November

Autoscooter, 50.000 Credits für 10 Drift-Berührungen

Voltreffer oder Schrott?, 35.000 Erfahrungspunkte und ein Schneunenfund-Gerücht für eine abgeschlossene Meisterschaft

Angsteinflößende Tricks, 3 Lose für 15 Draufgänger-Fähigkeiten

Wochen mit nur drei Erfolgen bieten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Rabattaktion. Leider gibt es zu diesen im Vorfeld keine Informationen, weshalb wir nur spekulieren können.

Quelle: Forza Horizon 3

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 3