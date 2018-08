Control: Drittes Entwicklertagebuch veröffentlicht

Remedy hat das dritte Control Entwicklertagebuch veröffentlicht. Dieses trägt den Namen „The Oldest House“. The Oldest House ist das Hauptquartier der Federal Bureau of Control. Es wird als eine sich stetig ändernde Welt beschrieben, wo nichts ist, was es zu sein scheint. Tatsächlich wirkt der Ort sehr außergewöhnlich und bizarr.

Wenn ihr euch davon selbst überzeugen möchtet, könnt ihr unten das dritte Control Entwicklertagebuch starten. Gefallen euch die neuen Eindrücke?

Quelle: Remedy Entertainment

Bildquelle: Remedy