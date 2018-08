No Man’s Sky Nanit-Haufen – Die zweite Währung im Spiel

Wenn ihr euer Abenteuer in No Man’s Sky beginnt, werdet ihr rasch mit Units in Berührung kommen. Diese sind die Währung im Spiel. Die Units sind allerdings nicht die einzige Währung. Nicht minder wichtig sind die sogenannten Nanit-Haufen, mit denen ihr die Baupläne für neue Technologien kaufen könnt. Nanit könnt ihr zudem in Gesprächen nutzen – was sich oft lohnt. Ihr bekommt zum Beispiel manchmal Tausende Units, für einige wenige Nanit-Haufen. Daher solltet ihr zeitig No Man’s Sky Nanit-Haufen farmen. Wie ihr mit möglichst wenig Zeitaufwand an die wertvolle Ressource kommt, verrate ich euch in diesem Guide.

Möglichkeiten zum Erhalt von Nanit-Haufen

Bevor ich euch zwei besonders lukrative Varianten erkläre, gehe ich zuerst auf die Möglichkeiten zum Erhalt von Nanit ein. Auch ohne es gezielt zu farmen, könnt ihr am Wegesrand einiges an Nanit mitnehmen. Folgende Wege gibt es, um Nanit-Haufen zu bekommen:

Belohnung für erledigte Missionen

Von Terminals in Gebäuden

Aus Kisten, die oft bei abgestürzten Frachtern und in und bei Gebäuden zu finden sind

Als Beute von erledigten Wächtern

Belohnung für die Reparatur von beschädigter Maschinerie

Entdeckungen hochladen (Hauptmenü > Entdeckungen)

Tiere Füttern (gefütterte Tiere führen euch zu einer Belohnung)

Gespräche mit Aliens, beim Überreichen von gewünschten Gegenständen (Relikte und Co.)

Frachterbehälter zerstören, wenn diese Nanit beinhalten

Effektiv No Man’s Sky Nanit-Haufen farmen

Nun wisst ihr, wie ihr an Naniten kommt. Doch wie könnt ihr die gezielt und schnell farmen? Dafür gibt es zwei geeignete Varianten. Wächter erledigen und Missionen abschließen. Da für die meisten Spieler die Missionen in den ersten Spielstunden die bessere Option darstellen, gehe ich zunächst auf diese Variante ein.

Fliegt zu einer Raumstation und nehmt dort alle verfügbaren Quests an, die euch mit Nanit-Haufen belohnen. Habt ihr schon mehrere Systeme besucht, könnt ihr diese besuchen und auch dort in der jeweiligen Raumstation Aufgaben annehmen. Es gibt nur einen kleinen Pool möglicher Quests und ihr könnt viele miteinander verbinden. Oft sind die Ziele mehrere Aufgaben sogar identisch, oder aber es unterscheidet sich nur die Anzahl beim Ziel.

Erledigt die Missionen, verbindet dabei so viele wie möglich und kehrt dann zur Raumstation zurück, um eure Belohnungen einzusammeln. Wenn ihr euch nicht ablenken lasst, habt ihr rasch eine Menge Nanit-Haufen beisammen.

Die zweite schnelle Farm-Variante sind Wächter. Für das Besiegen von Wächtern könnt ihr Nanit-Haufen bekommen. Dies ist allerdings mühsam, wenn ihr nur einen Minenlaser besitzt. Zunächst einmal solltet ihr also euer Multiwerkzeug mit einer Waffentechnologie ausstatten oder euch ein entsprechendes Multi-Tool kaufen. Außerdem braucht ihr ausreichend Munition. Wie ihr diese herstellt, hängt von der Waffenart ab.

Habt ihr eine Waffe, müsst ihr nur noch Wächter ausfindig machen (oft in der Nähe von Gebäuden) und diese auf euch aufmerksam machen. Greift an und erledigt den Wächter. Dies erhöht die Unterdrückungsstufe – und ruft noch mehr und größere Wächter auf den Plan. Diese wiederum geben noch mehr Nanit-Haufen. Es kommen immer wieder und rasch Wächter nach, weshalb ihr innerhalb von kurzer Zeit viele Nanit-Haufen farmen könnt, wenn ihr mit genug Munition startet.

Wird es für euch brenzlig oder ihr habt genug, ergreift ihr die Flucht. Nach einer Weile beenden die Wächter die Suche nach euch und die Unterdrückungsstufe verschwindet. Dafür müsst ihr einfach lang genug aus Sichtweite kommen. Mit dem Raumschiff kein Problem.