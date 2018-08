Shadow of the Tomb Raider: Video zeigt Kampftaktiken

In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft nicht nur Gräber erkunden, sondern auch in einige Kämpfe verwickelt werden. Im neuesten Video zeigen euch die Entwickler daher ein paar Kampftaktiken. So kann sich Lara zum Beispiel von hinten an Gegner heranschleichen und diese lautlos ausschalten. Dies ist nicht nur im Nahkampf möglich. Der Bogen ist ebenfalls hilfreich, um Gegner ohne direkte Konfrontation zu erledigen.

Shadow of the Tomb Raider könnt ihr – wie die beiden Vorgänger – auf unterschiedliche Art spielen. Letztlich ist es eine Frage des Geschmacks. Möchtet ihr lieber sehr offensiv agieren oder zieht ihr Stealth vor? Die Wahl liegt bei euch.

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix