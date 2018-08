Xbox One & Xbox 360: Deals with Gold, Publisher und Spotlight Sale KW 32

Pünktlich zum Dienstag sind die neuen Deals with Gold da. Darüber hinaus könnt ihr wieder bei Publisher und Spotlight Sale einige Euro sparen. Wir haben die aktuellen Angebote für euch in zwei Tabellen zusammengestellt. Die obere Übersicht zeigt die derzeitigen Deals With Gold. Die untere Übersicht listet alle Angebote aus Publisher und Spotlight Sale. Im Angebot sind unter anderem Life is Strange: Before the Storm, Dishonored 2, Doom und Fallout 4. Habt ihr ein paar interessante Schnäppchen gefunden, oder eine Empfehlung für andere Leser? Eure Tipps könnt ihr gern in den Kommentaren posten.

Übersicht Deals With Gold KW 32

Xbox Spotlight und Publisher Sale KW 32

Quelle: Major Nelson

Bildquelle: Microsoft