Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! – Mega-Entwicklungen möglich

Vor einigen Monaten kündigte Nintendo die Spiele Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! an. Diese beschränken sich auf die erste Generation Pokémon und spielen in der Region Kanto. Auf einige neuere Features der Pokémon-Reihe müsst ihr trotzdem nicht verzichten. So hat das japanische Magazin CoroCoro in einem neuen Artikel bestätigt, dass es in Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! Mega-Entwicklungen geben wird. Offenbar benötigt ihr auch in den kommenden Pokémon-Spielen zunächst die passenden Mega-Steine.

Scans der aktuellen CoroCoro zeigen zudem den Arenaleiter Major Bob, der die Arena in Orania City leitet. Auch in Let’s Go, Evoli! und Pikachu! besitzt er ein Raichu. Major Bob ist auf Pokémon des Typs Elektro spezialisiert. Die Scans könnt ihr euch ansehen, wenn ihr dem Link bei der Quellenangabe folgt.

Wenn ihr mehr über Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! erfahren möchtet, könnt ihr hier einen Blick in meine Vorschau werfen.

Quelle: Serebii.net

Bildquelle: Nintendo