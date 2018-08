Child of Light II möglicherweise in Entwicklung

Gestern wurde Child of Light für die Nintendo Switch angekündigt. Passend zu dieser Ankündigung postete Creative Director Patrick Plourde bei Twitter ein Foto. Der Hintergrund ist eine kleine Sensation. Dort liegen einige Papiere, wobei bei einem der Schriftzug „Light II“ zu lesen ist. Der Rest der Schrift ist zwar verdeckt, die sichtbaren Teile lassen allerdings auf „Child of Light II“ schließen.

Die Entwickler werkeln also womöglich nicht nur an der Switch-Version, sondern auch an einem Nachfolger. Völlig überraschend käme der nicht. Schon vor Jahren zeigten die Entwickler Interesse an einem neuen Spiel.

Child of Light erschien erstmals 2014 und hat seitdem zahlreiche Spieler begeistert. Der Titel orientiert sich an JRPGs, ist allerdings deutlich weniger komplex – was bei vielen Spielern gut ankam. Auch ich bin Fan von dem Spiel. Hier findet ihr mein Review zum Spiel. Passend zum Spiel, habe ich auch ein Review in Reimen verfasst. Child of Light wird nämlich komplett in Reimen erzählt.

Sorry for the long silence. But we have this little thing up and running :) #childoflight #switch pic.twitter.com/M6k1xoXX8F — Patrick Plourde (@patrick_plourde) 8. August 2018

Quelle: ResetEra

Bildquelle: Ubisoft