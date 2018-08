Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! Neues Video bestätigt Mega-Entwicklungen

In der aktuellen Ausgabe der japanischen CoroCoro wird darüber berichtet, dass in Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! Mega-Entwicklungen möglich sind. In einem neuen Trailer hat der offizielle Pokémon YouTube-Kanal diese Information nun bestätigt. Besitzt ihr in den Spielen einen Schlüssel-Stein und einen Mega-Stein, könnt ihr eine Mega-Entwicklung durchführen. Dies ist zum Beispiel bei Glurak, Bisaflor und Turtok möglich.

Im neuen Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! Video könnt ihr außerdem Team Rocket sehen und einen Blick auf das Schiff MS Anne werfen. Arenaleiter Major Bob ist ebenfalls zu sehen, der unter anderem Raichu in den Kampf schickt.

Quelle: The Pokémon Company

Bildquelle: Nintendo