GRIS für PC und Nintendo Switch angekündigt

Devolver Digital und Nomada Studio haben das Spiel GRIS angekündigt. Der Titel soll für Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Entwickler versprechen eine heitere und stimmungsvolle Geschichte. Tod und Gefahr sollen dabei keine Rolle spielen. Stattdessen erkundet ihr eine liebevoll gestaltete Spielwelt, löst Rätsel und meistert Plattform-Sequenzen.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Gris. Ein junges Mädchen voller Hoffnung, verloren in ihrer eigenen Welt. Sie hat mit einer sehr schmerzhaften Erfahrung zu kämpfen und drückt ihre Trauer mit Kleidung aus. Diese verleiht ihr neue Fähigkeiten und hilft dabei, sich in der verblassenden Realität zurechtzufinden. GRIS sticht vor allem durch seine einzigartige Grafik aus der Masse hervor. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen.

