Pokémon GO Celebi Spezialforschungsprojekt ab 20. August

Das Pokémon GO Celebi Spezialforschungsprojekt wird in Kürze verfügbar sein. Ab dem 20. August könnt ihr mit der Forschung beginnen. Auf dem Weg zu Celebi werdet ihr mit Erfahrungspunkten und Items belohnt. Darüber hinaus könnt ihr bisher nicht benannten Pokémon begegnen. Solltet ihr Celebi bereits im Rahmen des Pokémon GO Fest freigeschaltet haben, erhaltet ihr beim Abschluss des Pokémon GO Celebi Spezialforschungsprojekts Bonbons, um euer Celebi zu stärken.

Möchtet ihr die Celebi-Spezialforschung beginnen, müsst ihr bei der schon verfügbaren Mew-Spezialforschung mindestens Stufe 3 abgeschlossen haben. Ihr könnt an beiden Projekten gleichzeitig arbeiten. Es ist daher nicht nötig, die Mew-Forschung komplett abzuschließen, um für Celebi zu forschen.

Ab kommender Woche sollen zudem neue Pokémon ins Spiel kommen, die aus der Johto-Region stammen. Passende Feldforschungsaufgaben wird es ebenfalls geben.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic