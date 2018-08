Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! Video zeigt Mega-Entwicklungen

In Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! könnt ihr Mega-Entwicklungen durchführen, sofern ihr einen Schlüsselstein und Mega-Steine besitzt. Jedes Pokémon, welches eine Mega-Entwicklung ausführen kann, benötigt dafür einen besonderen Mega-Stein. Ihr braucht zum Beispiel den Kangamanit, um die Mega-Stufe von Kangama zu erhalten. Der Garadosnit löst die Mega-Entwicklung bei Garados aus.

Die Mega-Stufen von Garados und Kangama könnt ihr euch im neuen Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! ansehen. Die Spiele erscheinen am 16. November für die Nintendo Switch. Ich durfte bereits spielen und schildere in der Vorschau meine Eindrücke.

Quelle: The Pokémon Company

Bildquelle: Nintendo