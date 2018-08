Der #Forzathon bleibt auch in dieser Woche überschaubar und einfach. Lediglich die Drift-Berührung wird einigen Spielern Probleme bereiten. In meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 34 – Australischer August erfahrt ihr, wie ihr euch die aktuellen Belohnungen sichert.

Was meins ist, ist auch deins

Los geht es mit dem Abschluss einer beliebigen Koop-Veranstaltung. Dafür müsst ihr den Koop-Modus starten und dort eine Veranstaltung eurer Wahl beenden. Schon ein Blitzer genügt, um den Erfolg einzustreichen. Ein solcher zählt nämlich als Veranstaltung.

Eure Belohnung: 75.000 Credits

Herz Ass

Weiter geht es mit einem Rennen. Auch hier reicht der Abschluss. Außerdem müsst ihr auf die Klasse eures Autos achten. Es wird Wagenklasse A vorgegeben. Ein Fahrzeug findet ihr via Filter schnell und unkompliziert. Ein passendes Fahrzeug habt ihr mit Sicherheit in der Sammlung. Gewinnt ihr das Rennen, spart ihr euch die nächste Aufgabe.

Eure Belohnung: Jaguar XJ220 Horizon Edition

Die Verfolger im Rückspiegel

Dieses Mal sollt ihr ein Rennen gewinnen – falls ihr dies noch nicht erledigt habt. Wie und mit welchem Fahrzeug spielt keine Rolle.

Eure Belohnung: 3 Lose

Spüren sie das?

Die letzte Aufgabe ist die schwerste. Ihr müsst in einem Abarth eine Drift-Berührung machen. Dabei handelt es sich um eine Fähigkeit, die zu den schwereren im Spiel gehört. Ihr müsst driftend zum Beispiel eine Wand oder Leitplanke streifen. Dies geht zum Beispiel in Surfer‘s Paradise oder beim Byron Bay Festival gut. Fahrt nicht zu schnell, wenn ihr wenig Erfahrung mit Drift-Berührungen habt und achtet darauf, die Kontrolle zu behalten. Geht nah der Wand in den Drift und lasst euer Fahrzeug vorsichtig mit der Wand in Berührung kommen. Zum Beispiel, indem ihr das Heck zur Wand ausbrechen lasst. Vorsicht! Nur eine leichte Berührung zählt. Knallt ihr in die Wand, zählt dies nicht. Ihr werdet vermutlich ein bisschen üben müssen, um die Fähigkeit zu bekommen.

Fehlt euch ein Abarth, könnt ihr euch günstig einen beschaffen. Die Fahrzeuge der Marke kosten zwischen 35.000 und 48.000 Credits. Ich habe mich für den 500 Esseesse entschieden.

Eure Belohnung: 60.000 Erfahrungspunkte

Geschafft! Habt ihr euch mit der Drift-Berührung schwer getan, oder habt ihr den Erfolg auf Anhieb bekommen? Dank der vielen #Forzathon-Guides, habe ich inzwischen zum Glück einiges an Übung und konnte die Aufgabe schnell hinter mir lassen.

Eure totallygamergirl

Bildquelle: Turn10, eigene Screenshots aus Forza Horizon 3