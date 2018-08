Kingdom Come: Deliverance – The Armorous Adventures of Bold Sir Hans Capon & Tournament-Update Vorschau – gamescom 2018

The Armorous Adventures of Bold Sir Hans Capon lautet der Name des zweiten DLCs von Kingdom Come: Deliverence der im frühen Herbst 2018 erscheinen soll. Wir waren auf der gamescom und haben uns angeschaut, was euch mit der kommenden Erweiterung erwartet.

Im Gegensatz zum vorherigen DLC „From the Ashes“, der sich auf den Ausbau des eigenen Dorfes fokussiert, wird dieses Mal „Sir Hans Capon“ das Spiel um einige Stunden an Quests erweitern. Die Rede ist von fünf bis zehn Stunden. Dies hängt von eurem Spieltempo ab.

Wie der Name bereits verrät, dreht sich die Erweiterung um Hans Capon, der sich in eine hübsche Frau verliebt hat. Der Haken: Er kann es ihr natürlich nicht direkt sagen. Dafür braucht er euch, Heinrich, der als sein Herold fungiert. Gesagt getan, oder? Natürlich nicht mit Hans Capon. Wir möchten an der Stelle nicht spoilern, doch es sei gesagt: Hans macht es euch nicht leicht und ihr werdet eine Reihe von Herausforderungen meistern müssen, damit die Liebesbekundung erfolgreich wird.

Starten könnt ihr die Questreihe der Erweiterung nach der Jagd mit Hans Capon. Wobei der Startzeitpunkt danach euch überlassen ist. Anschließend gilt es eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, damit ihr euch als würdiger Herold erweist. Wie bei Kingdom Come: Deliverence üblich, führt immer mehr als ein Weg zum Ziel.

Dazu gehört unter anderem eine Schnitzeljagd, wobei auch Fans des Kampfes und des Würfelspiels wieder auf ihre Kosten kommen werden. Übrigens lassen sich auf der Reise auch einige Münzen verdienen, die ihr anschließend in euer Dorf investieren könnt. Mit der nötigen kriminellen Energie lässt sich der Profit sogar noch steigern.

Zusätzlich zu der kostenpflichtigen Erweiterung, erhalten alle Spieler kostenlos das Tournament-Update, welches zeitgleich mit dem zweiten DLC erscheinen soll.

Hier gilt es euren Mut auf die Probe zu stellen. Das neue Turnier findet alle sieben Tage in Rattay statt (der Abstand kann sich noch ändern). Die Ausrüstung, die ihr dorthin mitbringt, ist egal, denn ihr bekommt für eure Kämpfe spezielle Ausrüstung gestellt. Dadurch möchte man den Fokus ganz bewusst auf die Fähigkeiten der Spieler legen. Die lassen sich hier prima trainieren und steigern, sodass auch ihr zum Meister der Turniers werden könnt. Natürlich werdet ihr im Anschluss mit einzigartiger Ausrüstung belohnt.

Doch damit nicht genug, zusätzlich zum Turnier, wird es eine begleitende Questreihe geben, die noch ein paar zusätzliche Stunden Spielspaß verspricht. Turnierteilnehmer werden früher oder später automatisch in diese Questreihe rutschen und so manches Geheimnis aufdecken können.

Fazit

The Armorous Adventures of Bold Sir Hans Capon setzt auf die Stärken von Kingdom Come: Deliverence. Es bietet Freiheit bei der Lösung der Quests und fordert vom Spieler etwas Sinn und Verstand, um am Ende die Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Natürlich darf der etwas überspitzte Humor von Hans Capon nicht fehlen. Doch wer im Hauptspiel schon seinen Spaß mit dem etwas übermütigen Gesellen hatte, dürfte auch mit der Erweiterung viel Freude haben. Der erste Eindruck macht jedenfalls Lust auf mehr.

Der Turniermodus hingegen bietet den Spielern die Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten über das einfache Training hinaus zu verfeinern. Zur Belohnung gibt es neue Ausrüstung, wobei die Anforderungen hier noch nicht klar hervorgehen. Für neue Spieler könnte der Turniermodus ein guter Einstieg in das tiefere Kampfsystem sein, ehe sie stärkeren Gegnern in der offenen Welt bis zum Tode entgegenstehen. Erfahrene Spieler dürften sich vor allem auf die Herausforderung freuen.

