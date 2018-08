Marvel’s Spider-Man Vorschau – gamescom 2018

Die schnellste Spinne von New York

Ich bin nicht der größte Fan von Superhelden und auch kein gigantischer Spider-Man Fan. Trotzdem habe ich das Spiel Marvel’s Spider-Man schon länger auf dem Radar. Die Batman Arkham-Reihe hat mir gut gefallen und ich habe Bock auf mehr. Tatsächlich kommt schon bald mehr. Dieses Mal allerdings nicht von Rocksteady, sondern von Insomniac Games. Auf der gamescom hatte ich Gelegenheit, mir einen ersten Eindruck vom neuen Superhelden-Spiel zu machen – und der gefällt mir.

Wer schon einmal mit mir gezockt hat, weiß, wie ich ticke. Ich habe es gern eilig, stürme gern ohne viel Vorbereitung los und stürze mich mitten in die Action. Rasant und actionlastig ist eine Kombination, mit der ich gut kann. Genau die bekam ich in der Demo von Marvel’s Spider-Man. Das Kampfsystem ist fast schon schwindelerregend schnell. Erfreulicherweise lässt sich die virtuelle Variante von Spider-Man leicht steuern und sieht dabei trotzdem richtig gut aus. Selbst mit wenig Erfahrung und Skill sehen die Bewegungen der Spinne sehr elegant und gekonnt aus. Noch spektakulärer sieht es aus, wenn ihr Kombos und spezielle Moves nutzt.

Der Schwierigkeitsgrad der Demo war angenehm. Die Kämpfe waren weder zu schwer, noch zu einfach. Es ist nicht ratsam, völlig blind in die Tasten des Controllers zu hauen. Es schadet allerdings nicht, wenn ihr nicht Kombination an Kombination reiht. Ein wenig Taktik schadet dabei nicht. So ist es zum Beispiel vorteilhaft, zunächst Gegner mit Schusswaffen unschädlich zu machen. Bei größeren Gegnern kommt es auf die Strategie an – und auf eure Ausweichkünste. Darüber hinaus kann euch die Interaktion mit der Spielumgebung entscheidende Vorteile verschaffen. So könnt ihr zum Beispiel Gegenstände an euch ziehen und um Spider-Man wirbeln, um damit mehrere Gegner zu treffen.

Nicht ganz so rasant aber immer noch flott ist die Fortbewegung durch die Stadt. Dafür schwingt sich Spider-Man von Hochhaus zu Hochhaus, was sehr einfach und intuitiv funktioniert. Am liebsten hätte ich die ganze Demo damit verbracht, das Gefühl der Freiheit zu genießen. Es macht Spaß, ziellos durch die Weiten von New York zu schwingen. Auch optisch sieht dies beeindruckend aus – von einigen wenigen Details abgesehen. So stimmen zum Beispiel manche Reflexionen in Fensterscheiben nicht. Diese Details fallen euch allerdings nur ins Auge, wenn ihr gezielt danach sucht. Zudem gilt dies nur, wenn ihr zwischen zwei Gebäuden steht. Statt der nahen Hauswand gegenüber seht ihr im Fenster bisweilen angeblich weit entfernte Gebäude. Schwamm drüber – damit kann ich leben. Bei normalem Spielverhalten wäre mir dergleichen wohl nie ins Auge gefallen.

Wenn ihr durch die Stadt schwingt, könnt ihr zahlreiche Aktivitäten und Nebenaufgaben aufspüren und die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft geben. So dürft ihr zum Beispiel wehrlosen Bürgern der Stadt die Haut bei einem Raubüberfall retten und die Gangster dingfest machen. Möchtet ihr das Spiel entschleunigen, bietet sich die Story an, die in optisch ansprechenden Zwischensequenzen erzählt wird.

Mein Fazit:

Wenn ihr schnelles Gameplay und Superheldenaction gut findet, könnte euch Marvel’s Spider-Man so gut wie mir gefallen. Ich mag die rasanten Kämpfe und das Gefühl der Freiheit, welches beim Schwingen durch die große Stadt entsteht. Die Story sorgt für gelegentliche Entschleunigung. Spider-Man Fans kommen hier auf ihre Kosten. Ihr müsst allerdings kein Fan der Spinne sein, um mit dem Spiel Spaß zu haben. Wer es gern rasant mag, wird hier gut bedient. Erfreulicherweise macht Spider-Man eine richtig gute Figur, ohne dass ihr dafür viel tun müsst und ein Profi im Spiel seid.

Marvel’s Spider-Man erscheint am 07. September exklusiv für die PlayStation 4.

Bildquelle: Sony