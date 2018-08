ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS – Zweite Demo verfügbar

Im PlayStation Store steht ab sofort die zweite Demo von ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS kostenlos zur Verfügung. In Kürze wird diese auch via Steam angeboten werden. Die ORANGE CASE-Demo lässt euch neue Gameplay-Passagen erleben und ersetzt die erste Demo.

Ihr dürft im Jehutys Cockpit platznehmen und einen Blick auf das überarbeitete 3D Robot Game werfen. ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS bietet eine native 4K Auflösung, VR-Support, einen überarbeiteten Surround Sound und Audioeffekte.

Das Spiel katapultiert euch in das Jahr 2174. Dort legt ihr euch mit der Militärorganisation BAHRAM an. Die tyrannisiert mit der sogenannten Orbital Frames Mech-Robot-Technologie den Mars und die Erde. Ihr stellt euch dem entgegen und setzt dabei auf die Jehuty Oribtal Frame Waffe. Ab dem 6. September dürft ihr herausfinden, ob ihr damit den Bewohnern der besetzten Planeten neue Hoffnung bringen könnt.

Quelle: Konami Pressemitteilung

Bildquelle: Konami