Cyberpunk 2077: 48 Minuten Gameplay

Im Rahmen der gamescom hat CD Projekt RED Videomaterial von Cyberpunk 2077 gezeigt. Dieses haben allerdings nur geladene Medienvertreter hinter geschlossenen Türen sehen können. Sehr zur Enttäuschung der Fans, wollten die Entwickler das Spiel noch nicht der Öffentlichkeit zeigen. Diese Meinung hat CD Projekt RED inzwischen geändert. Daher hat man sich nun dazu entschlossen, ein 48-minütiges Gameplay Video zu veröffentlichen.

Gleichzeitig erklärt Game Director Adam Badowsky, dass das Spiel zum Release möglicherweise nicht so sein wird, wie ihr es heute in dem Video zu Gesicht bekommt. Die Spielszenen zeigen Cyberpunk 2077, wie es heute aussieht. Die Entwickler haben dazu aufgerufen, eure Meinung mit ihnen zu teilen. Dies könnt ihr zum Beispiel via Facebook oder Twitter.

Gefällt euch das neue Cyberpunk 2077 Videomaterial?

Quelle: CD Projekt RED Pressemitteilung

Bildquelle: CD Projekt RED