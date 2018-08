Jurassic World Evolution Patch 1.4 mit neuem Spielmodus und vielen Verbesserungen

Parkbetreiber aufgepasst: In Kürze erscheint Patch 1.4 für Jurassic World Evolution und der bringt einige Neuerungen mit sich.

Die größte Neuerung ist ein neuer Challenge Mode für Isla Nublar. Bei dieser könnt ihr zwischen vier Schwierigkeitsgraden (Leicht, Mittel, Schwer, Jurassic) wählen und so zusätzliche Herausforderungen erleben. Der Challenge Mode führt neue Mechaniken ein. Darunter Strafzahlungen für das Abbrechen von Verträgen und Bestzeitenlisten. Als Belohnung winken neue Erfolge und Skins.

Für die Isla Nublar Sandbox wird es darüber hinaus zahlreiche neue Einstellungsmöglichkeiten geben. In Zukunft werdet ihr unter anderem selbst wählen können, wie viel Geld euch zur Verfügung steht, ob eure Dinosaurier an Altersschwäche sterben oder ihr eure Ranger arbeitslos macht, weil die Futterstationen nicht mehr leer werden. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich auf diesem Weg ebenso anpassen.

Eure Inseln werden in Zukunft, sobald ihr 5 Sterne erreicht habt, in neuem Glanz erstrahlen. Habt ihr fünf Sterne im Karrieremodus freigeschaltet, könnt ihr auf der jeweiligen Insel die Tageszeit ändern (Standard, Morgen-/Abenddämmerung und Nacht). Die neuen Kamerablickwinkel bieten einen weiteren Anreiz, die Kamera auszupacken. Ihr könnt jetzt die Dinosaurier von den Besucherplattformen aus Sicht der Gäste betrachten und eure Monorail in der First-Person-View verfolgen.

Auf vielfachen Wunsch der Community wurden außerdem die Größen einiger Dinosaurier verändert. T-Rex und Ceratosaurus sind in der Waschmaschine ein wenig eingegangen, wohingegen Spinosaurus länger aber nicht breiter geworden ist und Giganotosaurus ein ganzes Stück gewachsen ist.

Zusätzlich gibt es eine Vielzahl kleiner Veränderungen im Spiel, wie die Möglichkeit die Inkubation von Dinosauriern abzubrechen, die Gene zu resetten, zusätzliche Informationen zum Wohlbefinden der Dinosaurier in der Genome Bibliothek und weitere Komfortverbesserungen. Die vollständige Liste an Änderungen und Bug-Fixes wird im Zuge des Patches 1.4 am 13. September veröffentlicht.

Wer Interesse am Erwerb von Jurassic World Evolution besitzt, kann dieses Wochenende auf Steam 15% sparen.

Bis dahin könnt ihr euch das Update-Showcase Video der Entwickler anschauen, um weitere Informationen zu erhalten.



Quelle: Frontier Developments

Bildquelle: Frontier Developments