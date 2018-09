Diablo III: Eternal Collection bietet amiibo-Support

Noch in diesem Jahr soll die Diablo III: Eternal Collection für die Nintendo Switch erscheinen. Die Website Shacknews hat auf der PAX West 2018 mit einem Entwickler von Blizzard gesprochen, der amiibo-Support für Diablo III bestätigt hat. Leider gibt es derzeit keine weiteren Details. Es bleibt unklar, welche amiibo unterstützt werden und welche Funktionen diese bieten werden.

Diablo III: Eternal Collection kommt 2018 auf die Switch. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht. Die Eternal Collection umfasst das Hauptspiel, die Erweiterung „Reaper of Souls“ und den DLC „Rise of the Necromancer“.

Quelle: Shacknews

Bildquelle: Nintendo