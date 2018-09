Hitman 2: Teaser Trailer zeigt Kolumbien

Agent 47 wird in Hitman 2 ganz schön rumgekommen. Sein Weg führt ihn unter anderem in den südamerikanischen Regenwald. In Kolumbien erforscht er eine Reihe von Pfaden, um eine tödliche Mission zu erfüllen.

Hitman 2 wird am 13. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel bietet eine Reihe von Sandbox-Umgebungen, die zur Erkundung einladen und euch Freiheit bei der Erfüllung eurer Missionen gewähren. Ihr könnt dabei eure Umgebung zur Waffe machen. Dabei stehen euch Mittel wie Sabotage und Stealth zur Verfügung.

