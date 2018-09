Overkill’s The Walking Dead: Closed Beta im Oktober, Gameplay

Entwickler Overkill hat kürzlich das Spiel Overkill’s The Walking Dead in einem Stream präsentiert. Wenn ihr ihn verpasst habt, könnt ihr euch unten die Aufzeichnung ansehen. Kommenden Monat werden Spieler zudem die Möglichkeit haben, das Spiel selbst auszuprobieren. Am 09. Oktober beginnt die Closed Beta. Wer das Spiel bei Steam vorbestellt, erhält garantierten Zugang zur Demo.

Im Rahmen der diesjährigen gamescom durfte ich mir zusammen mit Tim ein Bild vom Spiel machen. Wir hatten bereits Gelegenheit, das Game zu zocken. Unsere Eindrücke findet ihr in der gamescom Vorschau.

Quelle: Overkill

Bildquelle: Overkill