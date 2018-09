Dead or Alive 6: Neuer Trailer enthüllt den Erscheinungstermin

Koei Tecmo hat einen neuen Dead or Alive 6 Trailer veröffentlicht. Im Video seht ihr unter anderem einen Kampf in der Arena „Forbidden Fortune“. Dieser beginnt auf dem Deck eines Piratenschiffs und wird sich im späteren Verlauf im Rumpf fortsetzen. Dabei müsst ihr als Spieler nicht nur euren Gegner im Blick haben, sondern auch einen Kraken mit seinen Tentakeln. Diese greifen nach den Spielfiguren. Flammen verschärfen die Situation zusätzlich.

Der neue Dead or Alive 6 Trailer zeigt zudem eine Reihe von anderen Arenen und diverse bekannte Charaktere. Kasumi und Ayane kämpfen im neuen Trailer ebenfalls miteinander und folgen so einer alten Tradition. Am Ende des Videos verrät Koei Tecmo schließlich den Erscheinungstermin des Spiels. Dead or Alive 6 wird am 15. Februar 2019 veröffentlicht. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koei Tecmo