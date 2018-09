Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint im Januar

Die Tales of Vesperia: Definitive Edition hat einen Erscheinungstermin. Am 11. Januar erscheint das Spiel für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Die Tales of Vesperia: Definitive Edition bietet hochskalierte Bildschirmauflösungen, Charaktere, Events und Kostüme, die erstmals außerhalb von Japan veröffentlicht werden. Ihr dürft euch zudem auf die beiden neuen spielbaren Gruppenmitglieder Patty Fleur und Flynn Scifo freuen. Patty ist eine junge Piratin, die ihre verlorenen Erinnerungen sucht. Flynn ist der beste Freund und Rivale des Protagonisten.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco