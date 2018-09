Das neue Horizon 3 #Forzathon Event ist verfügbar und bietet euch vier neue Aufgaben. In meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 37 – Fahrerass erfahrt ihr, was ihr diese Woche für die Belohnungen tun müsst und welche es gibt.

Nettes Spielzeug

Los geht es mit drei Sternen bei einem Gefahrenschild. Ihr müsst dafür einen Ford nutzen. Da ihr für die drei Sterne ein paar PS unter der Motorhaube haben solltet, bieten sich nicht alle Fahrzeuge an. Die schweren Fahrzeuge machen euch das Leben unnötig schwer. Setzt auf etwas wie einen Ford GT oder Shelby und verbaut wenn nötig noch ein paar Upgrades.

Ein einfaches Gefahrenschild findet ihr über eure Weltkarte. Filter nach Gefahrenschildern und schaut, wo ihr bereits drei Sterne habt und noch etwas Spielraum hattet. Diese sollten sich sehr gut für euer Vorhaben eignen. Mein Tipp ist die Regenwaldlichtung.

Eure Belohnung: #17 XBOX Racing Ford Falcon

Zehnmeilenstiefel

Weiter geht es mit zehn Känguru-Fähigkeiten. Känguru gibt es, wenn ihr schnell hintereinander drei Sprünge macht. Die können auch klein sein – Hauptsache ihr springt. Wichtig ist, dass ihr ein Fahrzeug mit passender Federung nehmt. Ist die zu gut, werden eure Sprünge unter Umständen abgefangen. Nehmt ihr einen Sportwagen ohne Änderungen am Tuning, werdet ihr diese Sorge nicht haben. Mit einem solchen reichen selbst kleinste Erhöhungen, um zu springen. Geländetaugliche Fahrzeuge könnt ihr aber auch gut springen lassen. Zum Beispiel in den Dünen, bei den kleinen Dünen. Zwischen den großen Sanddünen liegt zu viel Zeit.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Hyper-Rennfahrer

Ihr sollt ein Rennen in einem Hypercar abschließen. Sucht euch ein Hypercar und Rennen eurer Wahl. Habt ihr es eilig, setzt ihr auf ein Sprintrennen oder auf eines der kurzen Byron Bay Rundstreckenrennen. Gewinnen ist nicht nötig.

Eure Belohnung: 3 Lose

Sicherer Sieg

Weiter geht es mit einem Rennen. Dieses Mal stellt das Spiel allerdings ein paar Bedingungen an euch. Ihr müsst den #17 XBOX Racing Ford Falcon fahren und euch den Sieg holen. Auch hier gilt wieder Sprint oder Rundstrecke in Byron Bay für Eilige.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Geschafft! Habt ihr den aktuellen #Forzathon schon absolviert, oder hängt ihr stattdessen in der Horizon 4 Demo ab? Hat euch die gefallen, oder ist die Demo vom Nachfolger nicht euer Ding? Gern könnt ihr in den Kommentaren eure Meinung mit anderen Spielern austauschen. Egal was ihr zockt – ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende.

Eure totallygamergirl

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 3