Forza Horizon 4: Preload ab sofort möglich

Freut ihr euch auch schon auf den Release von Forza Horizon 4? Dann könnte euch diese Meldung erfreuen. Sofern ihr bereits vorbestellt habt, könnt ihr ab sofort den Preload nutzen. Dadurch lässt sich ein beachtlicher Teil der Spieldateien herunterladen. Dies spart zum Release am 02. Oktober Zeit. Die könnt ihr stattdessen nutzen, um früher die Straßen Großbritanniens unsicher zu machen. Einige Spieler dürfen sogar schon am 28. September losfahren. Wer die Forza Horizon 4 Ultimate Edition gekauft hat, erhält Vorabzugang zum Rennspiel.

Wenn ihr noch keine Kaufentscheidung getroffen habt, könnt ihr euch die kostenlose Demo aus dem Microsoft Store herunterladen und einen Teil der Spielwelt erkunden. Ihr findet zudem auf meiner Website eine ausführliche Vorschau zum Spiel.

Pre-loading is officially live for #ForzaHorizon4 in advance of early access on Sept. 28 and global launch on Oct. 2! pic.twitter.com/PoWIB31P1L

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) September 17, 2018