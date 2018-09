Forza Motorsport: Neue Hot Wheels Serie angekündigt

Im letzten Jahr brachte Hot Wheels eine beliebte Forza Motorsport Reihe auf den Markt. Nun hat das Unternehmen eine neue Serie angekündigt. Via Instagram hat Hot Wheels ein Foto der Serie veröffentlicht, welches fünf Fahrzeuge zeigt. In dem Beitrag heißt es, der Release der neuen Forza Motorsport Hot Wheels Serie sei am Horizont aufgetaucht. Diese Formulierung lässt darauf hoffen, dass die Fahrzeuge schon bald beim Spielzeughändler eures Vertrauens verfügbar sein werden. Ein konkretes Datum wird allerdings nicht genannt. Im offiziellen Store werden die Fahrzeuge derzeit noch nicht gelistet. Unklar ist derzeit auch, ob die neuen Autos nur als Set oder auch einzeln erhältlich sein werden. Vorherige Fahrzeuge gab es sowohl im Set als auch einzeln.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hot Wheels (@hotwheelsofficial) am Sep 14, 2018 um 9:06 PDT

Quelle: Hot Wheels

Bildquelle: Microsoft