Tales of Vesperia: Definitive Edition – Premium Edition angekündigt

Kürzlich teaserte Bandai Namco eine Tales of Vesperia: Definitive Edition Sammlerausgabe an. Nun wurde diese offiziell angekündigt und mit dem Namen Premium Edition versehen. Diese wird exklusiv bei Amazon verfügbar sein. Vorbestellungen sollen in Kürze möglich sein. Ein Preis wurde im Rahmen der Ankündigung nicht gennant.

Die Tales of Vesperia: Definitive Edition Premium Edition beinhaltet das Hauptspiel, vier CDs mit dem Soundtrack, ein Artbook, ein Sammelkartenspiel, ein Chibi-Chara-Sticker-Set und ein Metalcase mit Repede.

Tales of Vesperia: Definitive Edition soll am 11. Januar für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Bildquelle: Bandai Namco