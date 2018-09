Seit letzter Woche ist die finale Xenoblade Chronicles 2 Erweiterung erhältlich. In Torna – The Golden Country erlebt ihr eine Geschichte rund um Jin, die 500 Jahre vor den Ereignissen aus Xenoblade Chronicles 2 spielt. Die Heimat von Jin blickt ihrem Untergang entgegen und ihr befindet euch mittendrin. In nur einer Nacht ist die Hauptstadt Omrantha in den Wolken versunken. Eine einzige Klinge ist der Auslöser dieser Katastrophe gewesen. Jin begegnet der mächtigen Klinge, da ihr Schicksal verwoben ist. In Torna – The Golden Country dürft ihr sowohl Meister als auch Klingen steuern und das Königreich Torna erkunden.

Mit freundlicher Unterstützung durch Nintendo schicke ich zwei meiner Leser nach Torna. Beim Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit eine von zwei Boxed-Versionen zu gewinnen.

So nehmt ihr am Torna – The Golden Country Gewinnspiel teil

Um in den Lostopf zu hüpfen, schickt ihr mir einen Screenshot aus dem Hauptspiel, der euren Lieblingsplatz zeigt. Euren Screenshot könnt ihr mir via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com schicken. Gebt dabei den Betreff „Torna Gewinnspiel“ an.

Alternativ könnt ihr den Screenshot auch via Twitter oder Facebook teilen. Vergesst dabei nicht, meine Seite zu markieren, damit ich eure Beiträge sehe. Oder postet sie direkt unter die Gewinnspielbeiträge auf den jeweiligen Social Media-Seiten.

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2018, 23:59 Uhr.

Die beiden Gewinner werden von mir via Mail oder Social Media Privatnachricht kontaktiert. Den Versand der Preise übernimmt Nintendo. Ihr erklärt euch mit der Teilnahme einverstanden, dass ich eure Anschrift im Gewinnfall für den Versand übermitteln darf. Für die Teilnahme ist keine Adresse nötig!

Mit der Nintendo Switch könnt ihr kinderleicht einen Screenshot erstellen. Drückt dafür den Aufnahmeknopf. Euren erstellten Screenshot findet ihr im Album der Konsole. Von dort könnt ihr ihn teilen. Habt ihr eine micro SD Karte in eurer Switch, könnt ihr eure Konsole ausschalten, die Karte entnehmen und sie via Cardreader auf einen PC übertragen.

Was ist Xenoblade Chronicles 2?

Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country ist die fünfte und letzte Erweiterung für Xenoblade Chronicles 2. Der DLC ist Teil vom Erweiterungspass oder als Einzelhandelsversion erhältlich. Die Boxed-Version beinhaltet einen Donwload-Code für den Erweiterungspass. Torna – The Golden Country kann separat gespielt werden. Die anderen DLCs setzen das Hauptspiel voraus.

Xenoblade Chronicles 2 ist eines der erfolgreichsten und beliebtesten JRPGs der Nintendo Switch. Das Rollenspiel schickt euch nach Elysium. Nur noch ein kleiner Rest der einst blühenden Zivilisation ist übrig und lebt in einem gigantischen Wolkenozean auf dem Rücken von Titanen. Ihr erlebt die Geschichte von Rex und der Klinge Pyra. Klingen sind mächtige Waffen, die das Schicksal ihres Meisters teilen. Während ihr Elysium sucht, werdet ihr zahlreichen Feinden begegnen, von denen viele die Klinge Pyra für sich gewinnen wollen.

In Torna – The Golden Country erlebt ihr eine Geschichte, die 500 Jahre vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 2 spielt.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 30. September 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Facebook / Twitter. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Die Teilnehmerscreenshots werden zur Sichtung an Nintendo übermittelt.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es zweimal je ein Exemplar von Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country (Boxed Version). Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden dürfen.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Der Gewinner wird am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Der Gewinner erhält eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse oder per PN bei Facebook / Twitter. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Bildquelle: Nintendo