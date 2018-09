Marvel’s Spider-Man: Erste Verkaufszahlen zum Exklusivtitel

Kürzlich ist das PlayStation 4 Exklusivspiel Marvel’s Spider Man erschienen. Die positive Resonanz auf Social Media Kanälen wie Twitter und Facebook ließ bereits vermuten, dass das Spiel gut aufgenommen wurde. Nun gibt es erste Verkaufszahlen, die diese Vermutung untermauern. Innerhalb der ersten drei Tage konnte sich das Spiel mehr als 3,3 Millionen Mal verkaufen.

Überraschend ist dieser Erfolg nicht. Auch ich bin schon durch das virtuelle New York geschwungen und habe fleißig Gegner eingesponnen. In meinem Testbericht erfahrt ihr, warum ich so begeistert von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft bin.

Ihr habt Marvel’s Spider-Man schon gespielt und möchtet mehr? In Kürze erscheint der erste DLC „Die Stadt, die niemals schläft“. Dort begegnet ihr Black Cat. Lust auf einen Vorgeschmack? Unten findet ihr einen Teaser.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Marvel’s Spider-Man